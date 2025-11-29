Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 ноября

В Москве проходит "Ночь видеоигр". Крупнейший в столице киберспортивный центр превратился в интерактивную площадку, которая позволяет погрузиться в игровой мир. Для участников подготовили не только различные турниры, но и онлайн- и офлайн-игры.

Синоптики не обещают резкого похолодания, несмотря на то, что календарная зима наступит через день. Погода в начале декабря сильно не изменится. По прогнозам метеорологов, ожидается тепло. Однако небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега иногда будут фиксироваться в Москве.

В столице активно развивается речная маршрутная сеть. В ближайшие 10 лет она охватит всю акваторию Москвы-реки. Для этого в Нагатинском затоне была открыта современную верфь. Там будут выпускать и обслуживать электросуда.

