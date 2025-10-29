Форма поиска по сайту

Новости

29 октября, 14:30

Технологии

Компания-разработчик представила улучшенную версию нейросети Алиса

Компания-разработчик представила обновленную версию нейросети Алиса, которая теперь отвечает на вопросы максимально подробно – с фото, видео и ссылками. Искусственный интеллект научился решать образовательные задачи по русскому языку, литературе, английскому, истории и математике.

Новая Алиса также может бронировать места в ресторанах, записывать в салоны красоты и подбирать выгодные предложения, анализируя данные с маркетплейсов и локальных сайтов. По словам разработчиков, продукт стал уникальным по уровню интеллекта и функционалу, а обучение проходило на миллионах ежедневных запросов пользователей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиивидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

