СДЭК подтвердил, что в Сеть слили данные клиентов

Очередная крупная утечка данных произошла на просторах Сети. СДЭК подтвердил, что в интернет слили данные клиентов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркет". Но заверил, что информация о личных документах и банковских картах под надежной защитой. Компания начала проверку.

Это лишь один из немногих случаев за последнее время. С "Яндекс.Едой" и Delivery club даже судились. А Минцифры готовит оборотные штрафы за утечку личных данным. При первом нарушении сумма будет фиксированной, при втором – в зависимости от объема данных, попавших в Сеть. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.