Более 135 тысяч запрещенных материалов заблокированы с начала 2022 года – Роскомнадзор

Более 135 тысяч запрещенных материалов заблокированы с начала 2022 года. Об этом сообщил Роскомнадзор.

На Филиппинах число жертв шторма "Меги" составило 214 человек, 132 пропали без вести, заявили власти страны.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф подал заявку на покупку футбольного клуба "Челси" за 5 миллиардов долларов.