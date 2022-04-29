В Латвии разблокируют несколько российских развлекательных телеканалов.

БКХ "Коломенский" приобрел российский бизнес финской компании Fazer.

Водитель каршеринга, который сбил пешехода на Мытной улице, арестован до 28 июня. Об этом заявила прокуратура.

