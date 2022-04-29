Российская платежная система работает эффективно, несмотря на рост нагрузки – Артюхин

Российская платежная система работает эффективно, несмотря на рост нагрузки на 12%. Об этом заявил глава Казначейства Роман Артюхин.

Московская полиция раскрыла банду, которая обманула пенсионеров на 100 миллионов рублей, сообщили в МВД.

"Боржоми" приостанавливает производство в Грузии из-за финансовых проблем на фоне ситуации вокруг Украины.