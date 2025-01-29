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29 января, 13:30

Технологии

OpenAI обвинила разработчиков DeepSeek в использовании технологий США

OpenAI обвинила разработчиков DeepSeek в использовании технологий США

"Техно": российские компании сократили число вакансий для программистов на 15–18%

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Собянин заявил о высоком интересе регионов к московской платформе "МосМедИИ"

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Китайский чат-бот DeepSeek обрушил американский фондовый рынок

В Китае выпустили чат-бот DeepSeek, не уступающий по эффективности ChatGPT и Gemini

Эксперт рассказал, какие задачи может помочь решить китайский чат-бот DeepSeek

Американская компания OpenAI сообщила, что разработчики DeepSeek использовали ее фирменные технологии, и заявили, что якобы этому есть соответствующие доказательства. По данным специалистов из США, китайскую нейросеть тренировали на основе разработок OpenAI.

По словам главы отдела по искусственному интеллекту и криптовалютам в Белом доме Дэвида Сакса, разработчики DeepSeek, предположительно, украли интеллектуальную собственность у США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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