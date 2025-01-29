OpenAI обвинила разработчиков DeepSeek в использовании технологий США

Американская компания OpenAI сообщила, что разработчики DeepSeek использовали ее фирменные технологии, и заявили, что якобы этому есть соответствующие доказательства. По данным специалистов из США, китайскую нейросеть тренировали на основе разработок OpenAI.

По словам главы отдела по искусственному интеллекту и криптовалютам в Белом доме Дэвида Сакса, разработчики DeepSeek, предположительно, украли интеллектуальную собственность у США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.