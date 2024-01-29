В Москве рассказали о применении нейросетей в работе горячих линий

Нейросети помогают поднять качество работы операторов горячих линий. О том, как применяют искусственный интеллект при проверочных звонках, сообщает сайт mos.ru.

Роботы анализируют диалоги по таким параметрам, как корректность при общении, правильность использования разных режимов, длительность разговора, содержание ответа.

Оператор не знает, что общается с машиной, – робот имитирует женские и мужские голоса, различные интонации, обороты и даже задает дополнительные вопросы.

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