Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России

Россияне снова могут скачать Windows: американская корпорация вернула такую возможность. С помощью специального помощника можно загрузить и установить операционные системы Windows 7, 8.1, а также 10 и 11 версии.

Эксперты полагают, что санкционное послабление рассчитано на тех, кто легально переустанавливает программное обеспечение, например, на новое устройство или при замене жесткого диска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.