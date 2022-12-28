Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Технологии

Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России

Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России

Новый сервис "Переезд в Москве" заработал на mos.ru

В Госдуму внесли законопроект о блокировке спам-звонков

В "Ситимобиле" сообщили об утечке данных клиентов

Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

Новости часа: сильный снегопад и гололедицу пообещали в Москве до утра 28 декабря

Онлайн-симулятор с бегом по гаражам появился в Сети

Новости часа: два человека погибли в результате аварии на МКАД

"Актуальный репортаж": нейросеть будет проверять сочинения школьников

"Актуальный репортаж": в РФ в 2022 году ввезли 65% меньше ноутбуков, чем в прошлом

Россияне снова могут скачать Windows: американская корпорация вернула такую возможность. С помощью специального помощника можно загрузить и установить операционные системы Windows 7, 8.1, а также 10 и 11 версии.

Эксперты полагают, что санкционное послабление рассчитано на тех, кто легально переустанавливает программное обеспечение, например, на новое устройство или при замене жесткого диска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика