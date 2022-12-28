Новый сервис "Переезд в Москве" заработал на mos.ru

Новый сервис "Переезд в Москве" заработал на портале mos.ru. Там собрали всю важную информацию для тех, кто планирует сменить место жительства. В частности, пользователи могут узнать, как зарегистрироваться по новому адресу, записать детей в школу или детский сад, прикрепиться к поликлинике и решить другие важные вопросы.

Информацию сервис предоставляет в виде пошаговых инструкций. При этом отдельно составлены рекомендации для семей, в которых ожидается пополнение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.