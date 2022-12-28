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В "Ситимобиле" сообщили об утечке данных клиентов

В "Ситимобиле" сообщили об утечке данных клиентов

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Агрегатор такси "Ситимобил" обратился в полицию в связи с утечкой данных клиентов и водителей. В публичном доступе оказались обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок.

В компании заявили, что большинство этих данных уже были слиты в результате утечек у других сервисов, однако своей ответственности "Ситимобил" не снимает. В сервисе отметили, что не хранят на серверах персональные данные пользователей, их стараются сохранять анонимными. Компания уже уведомила об инциденте Роскомнадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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