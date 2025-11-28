Москвичи сообщили о проблемах с работой WhatsApp

Москвичи массово сообщают о проблемах в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Пользователи пишут, что им приходят вчерашние сообщения, а новые не отправляются ни через Wi-Fi, ни через мобильный интернет.

Причем сбои наблюдаются у всех операторов связи. Также пользователи не могут подключиться к своим аккаунтам через компьютерную версию мессенджера.

