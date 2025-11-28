Форма поиска по сайту

28 ноября, 08:30

Технологии

Второй этап внедрения электронного паспорта запустят в России в декабре

В Москве заработал чат-бот центров "Госуслуги" на базе нейросети

Штрафы за читерство в видеоиграх могут ввести в России

Пользователи MAX получили доступ к личным документам из "Госуслуг"

Первая Московская международная неделя видеоигр началась в столице

"Техно": почему электроника дорожает из-за ИИ

Технологию оплаты ладонью скоро запустят в России

"Московский патруль": россиян предложили штрафовать через систему распознавания лиц

"Интервью": Андрей Дмитриев – о том, зачем банки используют ИИ

Второй этап внедрения электронного паспорта запустят в России в декабре. Теперь его можно будет предъявить в банках, но при условии, что человек уже является клиентом этой финансовой организации.

Электронный паспорт – это "цифровой ID", который представляет собой QR-коды. Генерировать их можно в мессенджере MAX. Также такая возможность скоро появится на "Госуслугах".

технологии

