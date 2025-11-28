Второй этап внедрения электронного паспорта запустят в России в декабре. Теперь его можно будет предъявить в банках, но при условии, что человек уже является клиентом этой финансовой организации.

Электронный паспорт – это "цифровой ID", который представляет собой QR-коды. Генерировать их можно в мессенджере MAX. Также такая возможность скоро появится на "Госуслугах".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.