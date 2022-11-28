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Сотовую связь в новых регионах РФ планируют обеспечить в декабре – СМИ

Сотовую связь в новых регионах РФ планируют обеспечить в декабре – СМИ

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В декабре 2022 года в новых российских регионах планируют обеспечить сотовую связь. Госкомиссия по радиочастотам может присвоить региональным операторам диапазоны для сетей второго, третьего и четвертого поколения. Об этом заявили "Известия".

Скорее всего, решение коснется операторов, которые уже работают в четырех регионах, а также в Крыму. Операторы "большой четверки" вряд ли будут стремиться занять новые рынки, считают аналитики. По их словам, слишком велик риск западных санкций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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