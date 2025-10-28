Ozon оснастил 80% своих автомобилей зуммерами заднего хода – устройствами, которые издают звуковой сигнал при движении назад. Как рассказали в компании, это сделано для повышения безопасности пешеходов и привлечения их внимания к движущемуся транспорту.

Также в Ozon тщательно проверяют курьеров на практические навыки вождения, знание ПДД и наличие прав. Перед каждым рейсом они проходят предрейсовый медицинский осмотр, включая тест на алкоголь.

