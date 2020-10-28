Facebook переименовался в Meta

О смене названия сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг во время специальной онлайн-презентации. Он подчеркнул, что соцсеть уже перестала быть просто сервисом, а превратилась в настоящую виртуальную метавселенную. Именно она теперь будет для них на первом месте.

Цукерберг пояснил, что со временем пользователям больше не понадобится Facebook для использования других сервисов компании. Кроме того, он представил и обновленный логотип, оформленный в виде синей ленты Мебиуса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

