Минцифры заявило, что для удаления приложений из App Store не было юридических оснований

Юридических оснований для удаления приложений VK из App Store не было, уверены в Минцифры.

Сейчас сервисы скачать нельзя. В компании говорят, что уже отправили запрос в Apple, и просят пользователей не удалять и не обновлять приложения, если они были установлены ранее на смартфон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.