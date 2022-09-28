Приложения VK пропали из магазина AppStore – СМИ

Apple удалила приложения VK из AppStore и заблокировала аккаунт разработчика из-за британских санкций. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителя компании.

Роскомнадзор уже потребовал от американской корпорации объяснений после того, как в AppStore не досчитались приложений VK, пропали также "Юла" и "Домклик".

Какие еще сервисы в зоне санкционного риска? И могут ли отечественные магазины приложений стать полноценной альтернативой? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.