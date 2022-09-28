Электронное анкетирование до посещения врача могут ввести в региональных поликлиниках

Общение с чат-ботом поликлиники поможет пациенту. Электронное анкетирование до посещения врача должно повысить качество диагностики и лечения, уверены эксперты.

Такая система, когда пациент описывает жалобы в анкете перед приемом, уже внедрена в Москве. Теперь она может распространиться на регионы.

Как все это работает? И не теряется ли при этом эффективность лечения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.