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28 июля, 23:00

Технологии

В РФ предлагают сохранять доступ к отдельным онлайн-сервисам во время шатдаунов

В РФ предлагают сохранять доступ к отдельным онлайн-сервисам во время шатдаунов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июля

В Роскомнадзоре не подтвердили утечку данных клиентов "Аэрофлота" после атаки хакеров

"Аэрофлот" отменил 54 парных рейса после сбоя, вызванного атакой хакеров

В УК РФ могут внести новую статью о компьютерном вымогательстве

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN

Сотни пассажиров "Аэрофлота" застряли в Шереметьево из-за отмененных рейсов

Пассажиров отмененных рейсов "Аэрофлота" пересадят на самолеты других авиакомпаний

Генпрокуратура подтвердила, что хакерская атака стала причиной сбоя системы "Аэрофлота"

Роскомнадзор призвал доверять официальной информации на фоне слухов о блокировке WhatsApp

В России предлагают сохранять доступ к отдельным онлайн-сервисам во время отключения интернета. Речь о "Госуслугах", банковских приложениях и системах экстренного оповещения.

Над задачей сейчас работают Минцифры и операторы связи. Инициатива пока что на стадии обсуждения. Как отмечают участники, она требует взвешенного подхода. Важно проработать не только все законодательные детали, но и технические решения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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