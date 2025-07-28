В РФ предлагают сохранять доступ к отдельным онлайн-сервисам во время шатдаунов

В России предлагают сохранять доступ к отдельным онлайн-сервисам во время отключения интернета. Речь о "Госуслугах", банковских приложениях и системах экстренного оповещения.

Над задачей сейчас работают Минцифры и операторы связи. Инициатива пока что на стадии обсуждения. Как отмечают участники, она требует взвешенного подхода. Важно проработать не только все законодательные детали, но и технические решения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.