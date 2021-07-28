Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram по умолчанию будут закрытыми

Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут по умолчанию закрытыми. О таком решении заявили в пресс-службе компании Facebook, которой принадлежит соцсеть.

По их мнению, это защитит детей от комментариев от подозрительных пользователей.

Новые правила будут действовать только для новых аккаунтов. Детям, у которых уже есть своя страница, предложат сделать доступ ограниченным. Но при желании они могут отставить аккаунт открытым.

Кроме того, Instagram ограничит возможности рекламодателей привлекать молодежь к рекламе, а также усложнит поиск страниц детей для подозрительных аккаунтов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.