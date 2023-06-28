МТС сообщил о проблемах со связью в ряде регионов Поволжья

У сотового оператора МТС произошел крупный сбой в работе. Абоненты в Татарстане, Ульяновской и Саратовской областях и других регионах Поволжья сообщают о полном отсутствии связи и интернета.

Клиентам компании с мобильного телефона в настоящее время доступны только экстренные вызовы. По их словам, трудности начались еще утром, а к вечеру Сеть практически полностью перестала работать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.