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18:15

Технологии

МТС сообщил о проблемах со связью в ряде регионов Поволжья

МТС сообщил о проблемах со связью в ряде регионов Поволжья

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У сотового оператора МТС произошел крупный сбой в работе. Абоненты в Татарстане, Ульяновской и Саратовской областях и других регионах Поволжья сообщают о полном отсутствии связи и интернета.

Клиентам компании с мобильного телефона в настоящее время доступны только экстренные вызовы. По их словам, трудности начались еще утром, а к вечеру Сеть практически полностью перестала работать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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