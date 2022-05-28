Военные РФ показали работу комплекса "Небо-Т"

За безопасностью воздушного пространства на Украине российские военные следят с помощью самого современного комплекса "Небо-Т".

Эта система позволяет операторам отслеживать любые воздушные цели, движущиеся с любой скоростью на расстоянии в несколько сотен километров. При этом установка использует систему "свой-чужой". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.