На российский рынок возвращаются кнопочные телефоны. Фирменные магазины Apple закрываются, с устройствами от Samsung постепенно тоже начинаются перебои.

При этом телефоны Nokia и Sony-Eriksson в Россию поставляют без проблем. Продавцы говорят, спрос на такой товар достаточно высокий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.