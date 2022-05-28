На Кубани начали сеять рис с помощью агродронов. В бригаде 2 летательных аппарата, два пилота, которые управляют взлетом и посадкой и двое рабочих.

Дроны могут работать на полях круглосуточно, а еще они более экономичны и точны по сравнению с обычной техникой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.