Apple удалила из своего онлайн-магазина два приложения российских авиаперевозчиков

Мобильные приложения российских авиаперевозчиков "Аэрофлот" и Utair исчезли из App Store. Об этом сообщают пресс-службы авиакомпаний.

Уже установленные программы работают стабильно и без сбоев. При этом в "Аэрофлоте" попросили не переустанавливать приложение, так как повторно скачать его уже не получится.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.