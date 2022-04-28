Приложения "Аэрофлота" и Utair пропали из App Store

Приложения двух российских перевозчиков исчезли из Apple Store. Речь идет о приложениях "Аэрофлота" и Utair.

Установленные программы работают стабильно, без сбоев. Тем не менее в "Аэрофлоте" попросили не переустанавливать приложение из-за отсутствия возможности повторного скачивания в онлайн-магазине.

Как теперь покупать билеты? Можно ли обойти этот онлайн-магазин и скачать программы?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.