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28 января, 16:00

Технологии

Эксперт рассказал, какие задачи может помочь решить китайский чат-бот DeepSeek

Эксперт рассказал, какие задачи может помочь решить китайский чат-бот DeepSeek

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Модель искусственного интеллекта DeepSeek от разработчиков из Китая ворвалась в число самых продуктивных чат-ботов. По словам программистов, он способен анализировать большие данные, обрабатывать языки, прогнозировать и моделировать.

Главный редактор портала IT-World.RU и журнала IT Expert Андрей Виноградов рассказал, так ли хорош этот чат-бот на самом деле и в каких задачах он может стать помощником.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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