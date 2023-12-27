Россияне стали меньше пользоваться иностранными браузерами

Россияне стали меньше пользоваться заграничными браузерами. По данным аналитического сервиса StatCounter, за 2023 год доля отечественных решений, таких как "Яндекс. Браузер", выросла почти на 5%, в то время как доля Google Chrome уменьшилась на 5,5%.

Снижение интереса к иностранным браузерам произошло из-за проблем с безопасностью личных данных и недоступностью нейросетей для россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.