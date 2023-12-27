27 декабря, 07:45Технологии
Россияне стали меньше пользоваться иностранными браузерами
Россияне стали меньше пользоваться заграничными браузерами. По данным аналитического сервиса StatCounter, за 2023 год доля отечественных решений, таких как "Яндекс. Браузер", выросла почти на 5%, в то время как доля Google Chrome уменьшилась на 5,5%.
Снижение интереса к иностранным браузерам произошло из-за проблем с безопасностью личных данных и недоступностью нейросетей для россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.