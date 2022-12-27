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27 декабря, 23:15

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Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

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Стало известно, что 2022 год стал рекордным по числу утечек данных пользователей. По данным компании, специализирующейся на информационной безопасности, только в первом полугодии были опубликованы 305 баз данных. Это на 46% больше, чем в прошлом году.

В связи с этим Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах для организаций, по чьей вине данные клиентов попали в общий сетевой доступ. Такой вид штрафа может составить до 500 миллионов рублей за утечку персональных данных

Согласно административному кодексу РФ, за утечку персональных данных клиентов юридические лица штрафуются до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 500 тысяч рублей. Однако оборотные штрафы будут выше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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