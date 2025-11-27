Технологию оплаты ладонью скоро запустят в России

Сбербанк готовится к массовому запуску технологии оплаты ладонью, основанной на биометрической идентификации по принципам, сопоставимым со сканированием отпечатка пальца.

Как сообщил первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев, технология была переосмыслена и усовершенствована по сравнению с предыдущей версией, использовавшей венозный рисунок ладони.

Инфраструктура для массового внедрения уже готова, около 1,5 миллиона терминалов Сбербанка можно адаптировать для работы с новой системой оплаты.

