27 октября, 07:30

Лишние сим-карты начнут блокировать в России с 1 ноября

С 1 ноября в России начнут блокировать лишние сим-карты. В конце недели вступает в силу закон, по которому каждому гражданину разрешено иметь не больше 20 номеров. Если лимит будет превышен, операторы связи не смогут их обслуживать.

Проверить, сколько сим-карт зарегистрировано на человека, можно через портал "Госуслуги", позвонив в службу поддержки оператора или обратившись в офис с паспортом. Если номер, которым вы пользуетесь, не добавлен в список, возможно, он оформлен на старый паспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиивидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

