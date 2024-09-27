Компания Google заявила о намерении сохранить в России бесплатные сервисы

Компания Google заявила, что стремится сохранить доступ к своим сервисам в России. Там отметили, что им известно о проблемах, с которыми столкнулись российские пользователи. Над этим сейчас работают, пишут российские газеты.

Сложности у россиян начались в сентябре. Граждане рассказывали, что не могли восстановить доступ к почте или завести новый аккаунт. А накануне министерство цифрового развития РФ подтвердило, что американская корпорация ограничила создание новых учетных записей.

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