Детям стали покупать больше следящих устройств

Продажи детских гаджетов с функцией отслеживания выросли за год втрое. Это выяснили по чекам, которые выписывают в момент совершения покупки.

В прошлом году фиксировался массовый интерес к детским часам с функциями прослушки и слежки, а в этом году он сместился к брелокам-трекерам. Такие устройства точнее определяют местоположение ребенка, их удобно крепить на рюкзаки.



О том, насколько полезны эти следящие устройства, рассказал эксперт по гаджетам Эльдар Муртазин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.