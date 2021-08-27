ФАС оштрафовала Booking на 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на сервис Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей в связи с злоупотреблением доминирующим положением на рынке.

Как пояснили в ФАС, Booking.com навязывал гостиницам, отелям, хостелам свои условия. Они не могли установить цену на услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com. В ФАС решили, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и ущемляют интересы гостиниц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.