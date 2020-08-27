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27 августа 2020, 08:45

В мире

Илон Маск готов показать устройство для чипирования людей

Илон Маск готов показать устройство для чипирования людей

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Илон Маск покажет, как чипировать людей. Уже 28 августа компания Neuralink, которой владеет бизнесмен, презентует впечатляющий проект – технологию, связывающую человеческий мозг с цифровым миром.

Предполагается, что ультратонкие "нити" с электродами будут считывать активность коры мозга и передавать эти данные на небольшое устройство, расположенное за ухом. Технология, утверждает предприниматель, поможет обрести подвижность парализованным людям.

Предполагается, что главным элементом презентации станет демонстрация обезьяны, которая благодаря импланту будет "силой мысли" двигать курсор по экрану. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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