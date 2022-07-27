Специалисты рассказали о плюсах и минусах сбора биометрических данных банками

27 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоялся круглый стол на тему "Биометрия в банках: риски и возможности".

Какие банковские услуги можно будет получить по биометрии? Чем опасна утечка биометрических данных и как этого избежать? Об этом и многом другом рассказали:

