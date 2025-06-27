В музеях Кремля появилось новое телекоммуникационное оборудование

Инженеры компании "МегаФон" установили в музеях Кремля новое телекоммуникационное оборудование, поддерживающее несколько частотных диапазонов разных поколений связи. Система 2G обеспечивает стабильный голосовой сигнал, а 4G увеличивает скорость передачи данных и улучшает качество звонков.

Технология MIMO 2×2 позволяет передавать данные одновременно по двум каналам и увеличивает пропускную способность сети. Теперь тысячи посетителей главной крепости страны могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости 30 мегабит в секунду даже в часы пиковой нагрузки.

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