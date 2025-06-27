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27 июня, 07:30

Технологии

Психологи посоветовали родителям тщательно контролировать контент, который смотрят дети

Психологи посоветовали родителям тщательно контролировать контент, который смотрят дети

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Тема использования гаджетов подрастающим поколением обсуждается во всем мире уже долгое время. При этом психологи посоветовали родителям тщательно контролировать контент, который смотрят дети, поскольку чрезмерное использование соцсетей может вызвать тревожность, понизить самооценку и даже спровоцировать депрессию.

Тем временем некоторые страны на законодательном уровне запретили юным пользователям доступ в социальные сети. Подобная практика существует в Австралии. Там подросткам до 16 лет нельзя создавать аккаунты в популярных мессенджерах. Ответственность за нарушения несут компании – штрафы доходят до 30 миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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