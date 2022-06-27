Новости последнего часа: цифровую карту болельщика можно оформить на госуслугах с 4 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Fan ID можно будет оформить с 4 июля на госуслугах, сообщили в Минцифры. Цифровая карта болельщика, более известная как Fan ID, будет оформляться для покупки билетов, посещения соревнований и повышения уровня безопасности на стадионах.

На Фрунзенской набережной сделают новые парковочные места для туристических автобусов, рассказали в Дептрансе.

Комплекс мер по созданию новой системы высшего образования представят осенью. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.