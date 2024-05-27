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27 мая, 21:00

Технологии

Российский интернет-форум стартовал 27 мая в Москве

Российский интернет-форум стартовал 27 мая в Москве

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В столичном парке "Останкино.Fest" проходит 28-й Российский интернет-форум (РИФ). Это мероприятие несколько лет объединяет ИТ-отрасль, а также помогает специалистам делиться своим опытом и экспертизой.

А в 2024 году в честь 30-летия Рунета мероприятие приобрело новые форматы. На этот раз РИФ проходит в виде городского интернет-фестиваля, который сочетает в себе деловую, образовательную и развлекательную программы для ИТ-компаний, digital-агентств и стартапов.

Мероприятие продлится до 29 мая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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