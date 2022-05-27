VK запустил бета-версию магазина приложений RuStore

VK запустила бета-версию отечественного магазина приложений RuStore. Пока ее можно скачать на Android. В каталоге уже находятся более 150 приложений, в том числе популярные сервисы.

Где его можно загрузить? Как работает? Есть ли там приложения российских банков, подпавших под санкции? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

