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Сергунина заявила, что число посетителей сайта "Сделано в Москве" превысило миллион

Сергунина заявила, что число посетителей сайта "Сделано в Москве" превысило миллион

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Количество посетителей сайта "Сделано в Москве" превысило миллион. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина. Это при том, что запустили его только в сентябре 2022 года.

"Сделано в Москве" – это платформа, на которой столичные производители представляют товары и услуги. В данный момент в каталоге – более 10 тысяч наименований. Ежедневно туда заходят больше 5 тысяч гостей. Каждый десятый кликает на страничку компании или маркетплейса, где можно купить выбранный товар.

Платформа является частью программы по поддержке предпринимателей, объединившей более 1,6 тысячи компаний. Они получают возможность представлять свои товары на выставках, а также продвигать на городских рекламных площадках.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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