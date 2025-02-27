Омбудсмен Москалькова выступила за проверку возраста интернет-пользователей в России

В России предложили проверять возраст всех интернет-пользователей. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала закрепить в законе верификацию возраста пользователя в Сети.

По мнению омбудсмена, это защитит детей от "негативного контента". К примеру, в настоящее время материалы с маркировкой "18+" доступны любому интернет-пользователю, который заявляет, что он уже совершеннолетний.

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