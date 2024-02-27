Приложение "СБПэй" рекомендовали не обновлять и не удалять – НСПК

Национальная система платежных карт (НСПК) рекомендовала не обновлять и не удалять с телефона ранее скаченное приложение "СБПэй" и утилиту "Привет". Дело в том, что днем 27 февраля эти два приложения пропали из AppStore.

Удаление связывают с новыми санкциями Минфина США, который внес НСПК в санкционный список 23 февраля 2024 года. На работу сервисов внутри России ситуация не повлияла, подчеркнули в компании.

Кроме того, из AppStore и Google Play пропало приложение "Автодор", через которое многие оплачивают проезд по платным трассам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.