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27 февраля, 18:15

Технологии

Приложение "СБПэй" рекомендовали не обновлять и не удалять – НСПК

Приложение "СБПэй" рекомендовали не обновлять и не удалять – НСПК

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НСПК рекомендовала не обновлять и не удалять приложение СБПэй

Национальная система платежных карт (НСПК) рекомендовала не обновлять и не удалять с телефона ранее скаченное приложение "СБПэй" и утилиту "Привет". Дело в том, что днем 27 февраля эти два приложения пропали из AppStore.

Удаление связывают с новыми санкциями Минфина США, который внес НСПК в санкционный список 23 февраля 2024 года. На работу сервисов внутри России ситуация не повлияла, подчеркнули в компании.

Кроме того, из AppStore и Google Play пропало приложение "Автодор", через которое многие оплачивают проезд по платным трассам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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