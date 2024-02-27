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27 февраля, 15:15

Технологии

Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя Telegram и других сервисов на территории РФ

Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя Telegram и других сервисов на территории РФ

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Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя Telegram и других сервисов на территории России. Об этом заявили в Минцифры.

В ведомстве добавили, что неполадки в работе Telegram были выявлены и в других государствах. Сети российских операторов связи работают в штатном режиме, однако они также зафиксировали снижение трафика в мессенджере и других сервисах, заключили в ведомстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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