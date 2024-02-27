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27 февраля, 14:15

Технологии

Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя мессенджера Telegram и других сервисов

Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя мессенджера Telegram и других сервисов

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Минцифры совместно с Роскомнадзором выяснит причины сбоя Telegram и других сервисов на территории России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram на территории России. Кроме того, есть проблемы с работой сотовых операторов.

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