Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя мессенджера Telegram и других сервисов

Минцифры совместно с Роскомнадзором выяснит причины сбоя Telegram и других сервисов на территории России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram на территории России. Кроме того, есть проблемы с работой сотовых операторов.