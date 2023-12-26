В кластере "Ломоносов" рассказали, над чем работают в инновационном центре МГУ

Одно из заметных событий 2023 года – открытие в Москве кластера "Ломоносов", флагмана инновационного центра МГУ. 10-этажное здание площадью 65 тысяч квадратных метров спроектировали на базе российских технологий.

Это первый объект нового научного города, который планируют создать к 270-летию вуза в 2025 году. Чем уникален кластер и над какими проектами там работают? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.