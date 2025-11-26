Форма поиска по сайту

26 ноября, 06:30

Эксперты предупредили о возможном замедлении интернета в России

В России может замедлиться скорость интернета из-за износа магистральных сетевых кабелей. Как сообщают эксперты, срок службы оптоволоконных линий, проложенных в начале 2000-х годов, подходит к концу, и они постепенно теряют прозрачность.

Для исправной работы необходимо заменить более 400 тысяч квадратных метров оптоволокна к 2030 году. Аналитики отмечают, что изношенная инфраструктура может привести к увеличению аварий, росту затрат на обслуживание и рискам перегрузки сетей.

