Москва стала одним из победителей "Цифрового диктанта" второй год подряд

Москва второй год подряд стала одним из победителей "Цифрового диктанта", в котором приняли участие более 2 миллионов человек, что на 50% больше, чем в предыдущем сезоне. Количество "отличников", набравших 10 баллов, превысило рекордные 138 тысяч.

Советник руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Онтоев отметил, что город снова показал высокие результаты, получив 7,52 балла. Число участников и отличников увеличилось почти в три раза, что свидетельствует о растущем интересе москвичей к акции.

В свою очередь, организаторы подчеркнули, что москвичи продемонстрировали отличные знания не только по общим темам, но и по вопросам цифровой экосистемы города.

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